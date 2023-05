Chi è Monica Michielotto | l’ultima moglie di Umberto Tozzi

... evento dedicato dall'Irccs di via Ripamonti aha vissuto o sta vivendo l'esperienza di un ... intrecciate ai commenti dei loro medici e accompagnate dalla voce narrante diGuerritore. "L'...Il quadro delle testate vede, infatti, solo uomini, con l'uscita dell'unica donna,Maggioni, ... L'idea sarebbe di mantenere comunque il principio cheha l'utenza deve pagare la tassa, come ...... selezionate e intervistate da Martino Gozzi e Alessio Torino :Acito (Bompiani), Anja Boato ... Bianchi ( La vita diresta ) e Antonella Lattanzi ( Cose che non si raccontano ) entrambi ...

'Lib(e)ri al parco' con Monica Acito – Gente e Territorio Gente e Territorio

Politici, scrittori, giornalisti, intellettuali: sono in tanti gli appartenenti a un mondo che (sicuramente) non si può definire di destra a criticare ferocemente le modalità delle proteste al Salone ...A dieci anni dall’addio ripercorriamo le tappe più significative ed emozionanti della storia d’amore tra Monica Bellucci e Vincent Cassel ...