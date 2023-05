Chi è il miglior marcatore della Coppa Italia? Vince un giocatore di Serie B! Inarrivabile per le finaliste

(Di martedì 23 maggio 2023) Una doppietta, una tripletta e il gioco è fatto. Il nome di Walid Cheddira è destinato a rimanere nella storia del calciono. Il motivo è semplice: il suo nome resterà scritto negli annali. L’attaccante marocchino del Bari chiuderà la stagione da capocannonierecompetizione. Nessuno può infatti raggiungere le sue 5 reti, per di più segnate in appena due partite. Né Lautaro Martinez, né Cabral o Jovic. Tutti fermi a quota 1 gol e dunque troppo distanti per colmare il gap. Servirebbe un poker nella finale di domani sera tra Inter e Fiorentina. Impossibile o quasi. Merito dalla bravura di Cheddira, che quest’anno inB ha realizzato 17 gol trascinando il neopromosso Bari al terzo posto in classifica, ma ancheformula del torneo, ...

... Windows 10 non è più in vendita sul Microsoft Store, peròvuole può ancora comprare la ... Offerte lampo: Windows 10 e Windows 11 originali alprezzo! - Windows 11 Professional - 10.25 - ...Tant'è chevive in zona è indagato per distruzione e occultamento di cadavere . " Sono solo ... Alloggia in un camper e colleziona auto d'epoca che poi rivende alofferente. Si dichiara ...Ci ha preso gusto, e c'èassicura che stia già preparando una nuova esultanza, appositamente ... Con 12 gol, Sanabria è il settimomarcatore della Serie A. Si è guadagnato un posto d'onore ...

MacBook Pro 14" (2023): il miglior portatile per chi viaggia Telefonino.net

Da Gasperini al mercato, tutto ruota attorno al Napoli: le parole del dirigente Capozucca, grande amico del tecnico dell'Atalanta.Se tanto ci dà tanto, il comparto dei centrali difensivi della Fiorentina gode di un punto fermo, Nikola Milenkovic, e uno mobile, costituito dalla rotazione tra Quarta, Igor e Ranieri.