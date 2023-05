Charlotte Flair e Liv Morgan nel cast del film sulla storia della wrestler Mildred Burke

(Di martedì 23 maggio 2023) Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato la notizia di come Seth Rollins farà parte deldel prossimodi Captain America in uscita nel 2024. Ora, altre sue Superstar WWE saranno impegnate sul set; si tratta die Liv, le quali faranno parte deldelche racconterà la, considerata pioniera del wrestling femminile. Le riprese inizieranno il mese prossimo a Louisville, Kentucky. Ladiè considerata pioniera del wrestling femminile. Negli anni ‘30 del secolo scorso decise di diventare ...

Il 6 maggio a Backlash, Rhea Ripley ha difeso con successo il suo SmackDown Women's Championship contro Zelina Vega. Sabato prossimo, a Night of Champions, cercherà di conservare ancora una volta l'or ...