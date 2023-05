(Di martedì 23 maggio 2023) Nelle grandi città il futuro della mobilità sarà sempre di più della microcar elettriche? Almeno in Europa sembra si vada sempre di più verso questa direzione. Ma per diversi modelli che stanno sempre ...

Nonostante l'apparente convenienza a livello di prezzo e la comodità d'acquisto, laLi CL - JP rischia di restare un sogno irrealizzabile in Europa, visto che ilattualmente è approvato ...A circa mezzo secolo dal suo debutto al Salone di Torino nel 1974, questo straordinario... Le dichiarazioni dei dirigenti Jaehoon, presidente e CEO di Hyundai Motor Company, ha detto: " ...... come il rolling lab N Vision 74, unelettrico - ibrido a idrogeno, e la concept car 45 Ev, che ha ispirato Ioniq 5. 'Nell'era dell'elettrificazione - ha commentato aehoon, presidente e ...

Chang Li CL-JP, il veicolo elettrico in vendita su Alibaba QN Motori

Il veicolo del produttore cinese Changzhou Xili Vehicle promette di essere il più economico del mercato visto che costa quanto un iPhone, ma in Europa rischia di non potere circolare ...Continental fornisce alla casa automobilistica cinese Changan la nuova generazione di sistemi frenanti elettronici per il controllo elettronico della stabilità ...