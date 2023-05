Chanel Totti | il dettaglio della torta di compleanno fa indignare | “A 16 anni? Che tristezza infinita” In molti la difendono

... 'Nuovo' Le ricerche della nuova casa E per andare dove Semplice. Tornare nella zona in cui ha sempre vissuto. E questo significa trovare un casa non solo per avvicinarsi a Cristian,e ...... macché crisi con Billy Costacurta! IN TV E IN DUOMO Fotogallery - Cristiane Melissa Monti a Milano, 'ospiti' di Ilary Blasi BRINDISI INFINITI Fotogallery -ancora una festa, ma ...... poi si sono lasciati immortalare innamorati e felici alla festa dei 18 anni di lei, dove c'era anche la sorella del ragazzo,, che ha appena compiuto 16 anni. Le due sono legate da ...

Chanel Totti ancora una festa, ma gli hater contestano la torta TGCOM

Il weekend a Lugano per festeggiare i 16 anni di Chanel è servito a rompere il ghiaccio in famiglia. Ed è andata molto bene, considerando… Leggi ...Dopo il rilassante weekend a Lugano con Ilary Blasi, Bastian Muller e il fidanzato Cristian, Chanel Totti si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram. Una frecciata che sembra rivolta a più di qual ...