Champions League per l’Inter può bastare un punto! Tutti i calcoli

(Di martedì 23 maggio 2023) La chiusura della terzultima giornata di Serie A (vedi classifica) definisce la classifica complice anche la penalizzazione della Juventus. Perc’è la possibilità di chiudere il discorsocon un punto. ULTIMO PASSO – Al, stando all’attuale classifica di Serie A, servirà non perdere sabato contro l’Atalanta per l’aritmetica certezza di partecipare alla prossima. Con la fascia di riferimento che si conoscerà il 10 giugno, in base all’esito della finale di Istanbul col Manchester City. I risultati di oggi danno la certezza di chiudere davanti alla Roma, a -6 ma con gli scontri diretti sfavorevoli. E pure sopra la Juventus, -7 complice la penalizzazione. L’Atalanta è quinta a -5, non dovesse vincere sabato lo scontro diretto al Meazza sarebbe ...

EMPOLI - Tutto finito con il ko di Empoli , per la Juventus No, finita è la corsa alla, se non per la matematica che ancora consentirebbe di raggiungere il quarto posto. I sei punti ancora in palio, tre domenica con il Milan e altrettanti a Udine all'ultima giornata, ...6 Vincono Lazio, Atalanta e Milan, perde l'Inter. Il weekend della 36a giornata di Serie A ha riscritto la lottama è la giornata di oggi ad aver ribaltato completamente le sorti di questa corsa. La Roma , impegnata contro la Salernitana alle ore 18.30, ha pareggiato per 2 - 2 e la Juve ha perso ...TORINO - Mentre la si gioca in campo la qualificazione alla prossima(), la Corte Federale d'Appello ha preso una decisione sulla penalizzazione da infliggere alla Vecchia Signora per l'inchiesta plusvalenze: al club bianconero sono stati sottratti 10 ...

Il Newcastle torna in Champions League. La squadra di Howe, nonostante abbia pareggiato senza riuscire ad ottenere i tre punti contro il Leicester, si è conquistata una posizione tra le prime quattro ...Intercettato da Sky Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito commenta così la qualificazione in Champions League conquistata oggi matematicamente grazie alla penalizzazione di dieci punti alla ...