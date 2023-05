Champions League | Le Iene consegnano la coppa a Guardiola e Gundogan

(Di martedì 23 maggio 2023) Lein anticipo laal Manchester City: il curioso servizio Il 10 giugno si giocherà la finale ditra Inter e Manchester City. La squadra inglese ha battuto in semifinale il Real Madrid con un sonoro quattro a zero nella partita di ritorno. La rosa del Manchester City è costata tre volte la squadra italiana e in attacco ha il futuro pallone d’oro Erling Haaland, un bomber che quest’anno ha segnato ben 52 reti. I bookmaker, infatti, danno già per vincitori i Citizen. Così, la trasmissione di Italia 1 è volata a Manchester dove, all’ Etihad Stadium, stavano per arrivare i giocatori, per consegnare il trofeo delladirettamente alla squadra. Il capitano ?lkay Gündo?an, reduce dalla vittoria della Premier ...

Le ultime sul possibile colpo in avanti in casa rossonera. Due nuove strade portano in Eredivisie: il punto della situazioneCon laun po' più vicina, in casa Milan si guarda al futuro con maggiore ottimismo. L'eliminazione in semifinale, per mano dell'Inter, brucia ancora parecchio, ma in società sono pienamente ...'Noi potremmo fare la storia, ma arrivare incon 7 milioni di mercato non è storia, non è nemmeno un miracolo. È Gesù Cristo che è ...La presenza di Wijnaldum nell'ultimo atto di Europa...Ecco gli unici due scenari possibili per la qualificazione in. La prima combinazione La ... La Roma andrà a Firenze prima della finale di Europae poi ospiterà all'Olimpico lo Spezia, ...

Fasce provvisorie sorteggio Champions League 23/24: l'aggiornamento settimanale Fantacalcio ®

AGGIORNAMENTO ORE 13:00 - Superata quota 25mila biglietti venduti e gli spettatori sfiorano i 52mila. Continua a crescere il dato per Lazio - Cremonese. Il popolo biancoceleste vuole spingere ...Tra queste rientra chiaramente anche il Milan, in grado di riesumare il quarto posto con complicità dei bianconeri, e che ad oggi pone la Champions League nel proprio mirino. Le condizioni sono ...