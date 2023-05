(Di martedì 23 maggio 2023) Fabrizio e Loreta e i due figli di 16 e 11 anni si sono salvati per miracolo: «Avevamo l’acqua alla gola, siamo usciti da una finestrella». Mobili ed elettrodomestici sono da buttare: «Con due stipendi non sappiamo se abbiamo diritto agli aiuti»

Cesena, la famiglia tornata nella casa dopo l’alluvione: «È dura ricomprare tutto, paghiamo ancora il mutuo» Corriere della Sera

Si ricomincia. È questo l'imperativo a Cesena e in tutto il comprensorio che va dal mare di Cesenatico al crinale appenninico.