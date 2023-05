Cesare Casadei | «Nell’ultimo anno sono cresciuto da ogni punto di vista»

(Di martedì 23 maggio 2023) Le parole di, centrocampista della nazionale Under 20, sul suo trasferimento in Inghilterra, al Chelsea e al Reading, giovane centrocampista dell’Italia U20, ha rilasciato una lunga interalla Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole.IN INGHILTERRA – «Credo di aver fatto progressi,dadi. Metto sempre tutto quello che ho in allenamento, parlo spesso con i miei tecnici e chiedo a loro cosa pensano possa aggiungere al mio bagaglio». PRESTITO AL READING – «In Championship ho trovato una realtà diversa, passare da un settore giovanile a una prima squadra è sempre un bel ...

Il centrocampista del Reading in prestito dal Chelsea e dell'Italia Under 20ha parlato all'edizione di oggi della Gazzetta dello Sport del Mondiale U20 e della tantissime assenze dovute dai nullaosta: "Chi non c'è Si perde un Mondiale, un'esperienza bellissima ...Commenta per primoha iniziato il Mondiale Under 20 con il turbo: due gol e un assist al debutto, migliore in campo nella vittoria contro il Brasile aspettando la seconda gara contro la Nigeria in ...è il volto da attore di un'Italia Under 20 bella ed efficace, che ha battuto la Seleçao mandandola per almeno un'ora al manicomio. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...

Il centrocampista del Reading in prestito dal Chelsea e dell'Italia Under 20 Cesare Casadei ha parlato all'edizione di oggi della Gazzetta dello Sport del Mondiale U20 e della tantissime assenze ...Il centrocampista del Reading in prestito dal Chelsea e dell’Italia Under 20 Cesare Casadei ha parlato all’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport del Mondiale U20 e della tantissime assenze ...