Cdp | Dagli enti locali 400 dal Sud richieste di rinegoziazione per oltre 30 mila mutui

(Di martedì 23 maggio 2023) Sostenere gliliberando fondi che potranno essere immediatamente utilizzati sul territorio con intervmirati a favore della popolazione. Questo l’obiettivo del piano dideidi Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) con Comuni, Province e Città Metropolitane, avviato a inizio aprile e che si è concluso con l’adesione di circa 800. Si tratta della più estesa operazione dideirealizzata negli ultimi anni da Cdp, insieme a quella attivata nel 2020 per far fronte all’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’iniziativa ha consto aglidi rinegoziare30.000 prestiti per un debito residuo totale di circa 7,3 miliardi (il 30% del totale ...

'La rinegoziazione dei mutui - dice Massimo Di Carlo, vicedirettore generale e direttore business di- rappresenta uno strumento chemette a disposizione degli enti, per sostenerli ai fini ......dopo che il cda della società ha ritenuto 'non adeguate' quelle presentate da Kkr e dal tandem-... la nostra è una azienda che opera in un contesto complesso indipendentementeazionisti - ha ...È il risultato raggiunto nella Regione dal piano di rinegoziazione dei mutui di Cassa Depositi e Prestiti () con Comuni, Province e Città Metropolitane , avviato a inizio aprile per sostenere gli ...

Cdp: Dagli enti locali (400 dal Sud) richieste di rinegoziazione per ... Il Denaro

Sostenere gli Enti Locali liberando fondi che potranno essere immediatamente utilizzati sul territorio con interventi mirati a favore della popolazione. Questo l’obiettivo del piano di rinegoziazione ...Circa 160 Enti Locali della Calabria hanno scelto di rinegoziare quasi 6.000 mutui per un debito residuo complessivo di oltre 820 milioni, liberando risorse per circa 44 milioni. È il risultato raggiu ...