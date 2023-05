Cdp | da oltre 100 enti locali della Campania richieste di rinegoziazione per 3 600 mutui

(Di martedì 23 maggio 2023)100hanno scelto di rinegoziare più di 3.600per un debito residuo complessivo di1 miliardo, liberando risorse per circa 47 milioni. È il risultato raggiunto nella Regione dal piano dideidi Cassa Depositi e Prestiti (CDP) con Comuni, Province e Città Metropolitane, avviato a inizio aprile per sostenere gli, liberando fondi che potranno essere immediatamente utilizzati sul territorio con intervmirati a favorepopolazione. Si trattapiù estesa operazione dideirealizzata negli ultimi anni da Cdp, ...

da Enti Locali richieste di rinegoziazione per oltre 30.000 mutui CDP

Oltre 100 Enti Locali della Campania hanno scelto di rinegoziare più di 3.600 mutui per un debito residuo complessivo di oltre 1 miliardo, liberando risorse per circa 47 milioni. È il risultato raggiu ...Sostenere gli Enti Locali liberando fondi che potranno essere immediatamente utilizzati sul territorio con interventi mirati a favore della popolazione. Questo l’obiettivo del piano di rinegoziazione ...