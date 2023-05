Cdm sul Dl Emergenza | nodo commissario Sul tavolo 100 milioni | tasse e contributi sospesi

2023 - 05 - 23 11:49:20 Iniziato ilÈ iniziata, a Palazzo Chigi, la riunione del Consiglio dei ministri. Tra i provvedimenti all'ordine del giorno il decreto con le misure per fronteggiare l'...Fra le ipotesitavolo, anche quella della cassa integrazione nelle aziende bloccate dal maltempo. 2,5 miliardi per la fase 2 In vista della fase 2, invece, il ministero dell'Ambiente propone, in ......tavolo il 'decreto Alluvioni'. Nel documento le prime misure per far fronte all'emergenza che ... è ancora allerta rossa Alluvione Emilia Romagna, Lollobrigida: "Indomani prime misure" ...

Cdm sul dl Alluvioni, nodo commissario. Sul tavolo 100 milioni, tasse e contributi sospesi ilmessaggero.it

(Teleborsa) - Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che le risorse del PNRR "difficilmente" possono essere usate per interventi di prevenzione ...È in corso a palazzo Chigi la riunione del Consiglio dei ministri. Sul tavolo del Governo il decreto per i primi aiuti a famiglie e imprese colpite ...