Cdm approva il decreto legge sull' emergenza maltempo

Attesa per decisioni del: in arrivo primo pacchetto di misure da 100 milioni con, tra l'altro, sospensione mutui e rateizzazione oneri fiscali2023 - 05 - 23 13:32:42il Dl Maltempo Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge maltempo, con misure per l'emergenza che ha colpito l'Emilia Romagna ...

Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il decreto legge maltempo, con misure per l'emergenza che ha colpito l'Emilia Romagna e le Marche. (ANSA). (ANSA) ...Il primo stanziamento che dovrebbe essere approvato dal Cdm dovrebbe superare i 300 milioni, 100 dei quali individuati dal ministro Lollobrigida per risollevare l’agricoltura. E per questa prima fase, ...