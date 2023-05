Cdm approva il decreto legge sull' emergenza maltempo | Meloni | Sospensione dei versamenti tributari fino al 31 agosto

'Complessivamente questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre due miliardi di euro per le zone colpite dall'alluvione. Trovare due miliardi di euro in qualche giorno non è una cosa ...Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Emilia - Romagna con gli aiuti per le zone colpite dall'alluvione. Le misure sono state presentate daDocumento Bonaccini e mondo produttivo, subito commissario Il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, accompagnato dai sindacati e dal mondo produttivo dell'Emilia Romagna, nel corso dell'...

Maltempo in Emilia-Romagna, Cdm approva decreto emergenza | Meloni: "Stanziati 2 miliardi" | "Sospensione versamenti tributari fino al 31 agosto" TGCOM

Il Cdm ha approvato il decreto legge sull'emergenza maltempo, con misure ad hoc per l'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna e le Marche. Il Consiglio dei ministri ha formalizzato la nomina di Andr ...Sospensione del versamento dei tributi fino a fine agosto, 580 milioni sulla Cig in deroga fino a 90 giorni, contributi a fondo perduto sul fondo Simest per ...