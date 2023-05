Castelletto Sopra Ticino | genitori e famiglie in visita alle cucine delle scuole del Comune novarese

(Di martedì 23 maggio 2023) Un’occasione per conoscere da vicino il servizio di Sodexo che fornisce un totale di 500 pasti giornalieri Venerdì 19 maggio il centro cottura della scuola D. Sibilia di(No) ha aperto le porte aper presentare il servizio di refezione scolastica gestito da Sodexo, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi. Il rapporto di collaborazione tra ile l’azienda, che durerà fino al 31 agosto 2027, coinvolge cinque plessi scolastici per un totale 500 pasti giornalieri. L’appuntamento si è svolto anche alla presenza del Sindaco Massimo Stilo e dell’Assessore Vito Diluca e ha previsto un primo momento istituzionale, tenutosi al centro cottura, dedicato a far scoprire i servizi di Sodexo, durante ...

... sfera alta 90'+5' Lo Bosco - Spanu - Capra, apre il piattone l'ex Finale, pallonela ... crampi per il centrocampista di casa 81' Cenci per, prima sostituzione in casa rossoblu 80' si ...... il Monastero Cluniacense di Cantone Chiesa, aCervo, sarà aperto ai visitatori dalle ... Il ritrovo è fissato alle 8 sul TracciolinoBagneri. Mostre: - Biella, auditorium di San ...Le caratteristiche sopraccigliaocchi disegnati dai LED ora sono nere , a dare un aspetto ... forse 35 giri ad Adria o Cervesina e anche di più a Magione, Varano, Castel Volturno odi ...

Roberto Valbuzzi presenta il suo libro a Castelletto Ticino VerbanoNews.it

Nel cuore dei Castelli Romani, più precisamente in via Colle Pisano, 5 a Frascati, sorge il Giardino l’Olivella. Un ristorante nato proprio all'interno della Azienda Agricola L'Olivella, dall’idea di ...Passeggiate, visite, degustazioni e sport: cosa fare e cosa vedere in Carinzia, Austria a primavera e in estate. Scopri tutto nella gallery ...