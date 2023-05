Cassano contro De Laurentiis | “Ennesima figura di me**a | la gente di Napoli non è stupida!”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 23 maggio 2023) L’ex calciatore Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della BoboTV in diretta su Twitch e lo ha fatto nel suo solito stile, scagliandosi senza mezzi terminiil presidente delAurelio De. Il motivo dell’attacco riguarda il futuro di Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, che è in bilico e sembra destinato a vederli entrambi lontani dal Vesuvio. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione: Naples, Italy, 7th May 2023. Giuseppe Santoro SSCTeam Manager, Luciano Spalletti Head coach of SSCand Cristiano Giuntoli SSCDirector of react in the dugout prior to kick off in the Serie A match at Stadio Diego Armando Maradona, Naples. Picture credit should read: Jonathan Moscrop / ...