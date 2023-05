Caso Stormy Daniels | Donald Trump a processo a marzo 2024

(Di martedì 23 maggio 2023) Ilcontroper ilè stato fissato a New York per il 25, quando sarà nel pieno la corsa alle primarie repubblicane per le presidenziali. Ad annunciarlo è stato il giudice Juan Merchan, durante un'udienza in cui l'ex presidente americano è comparso in collegamento video., che si è dichiarato innocente, deve rispondere di 34 imputazioni di frode fiscale per le modalità di un pagamento di 130mila dollari, durante la campagna elettorale del 2016, alla pornostar Stephanie Clifford, meglio nota come, perché tacesse sulla loro relazione.si è poi scagliato contro i giudici sulla sua piattaforma Truth ...

Caso pornostar Stormy Daniels, Trump a processo nel marzo del 2024 TGCOM

