Caso Roccella | mi prudono le mani | i peggiori sono Murgia e Saviano

(Di martedì 23 maggio 2023) Oggi mile. Cominciamo col dire una cosa molto semplice e netta, ma prima cito un signore di cui poi vi dirò il nome. “Il più bel esemplare di fascista in cui ci si possa imbattere oggi è quello del sedicente antifascista. Unicamente dedito a dar del fascista chi fascista non è”. Non è la frase di un pericoloso esponente di Fratelli d’Italia, ma di Leonardo Sciascia. Ovviamente mi sto riferendo a quanto avvenuto al Salone del Libro dove quattro imbecilli, da veri e propri squadristi, hanno impedito ad un ministro della Repubblica di parlare. Hanno censurato una persona perché con delle posizioni, in linea di principio, contrarie all’aborto. In tutta questa vicenda, quei quattro coglioni cheandati a contestare la signoraimpedendole di parlare sidimostrati fascisti, ma ...

... nel miodi presentare un libro. Non ero lì come ministra ma come scrittrice e autrice di un libro sulla mia famiglia radicale'. Leggi Anchecontestata: 'Da sinistra il fascismo degli ...E quindi può essere censurato o, come dimostrato neldi Saviano, insultato in diretta tv. Non ... anche di fronte ad evidenti sgrammaticature: Eugenia, figlia di radicali, tutto può ...... SUBDOLA, FUORVIANTE, CATTIVA E MALEDETTA ED ANCHE RAZZISTA COME ILANTIDEMOCRATICO RIFERITO ... SSAALLA QUALE AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO E' STATO IMPEDITO IN MODO ILLIBERALE DI ...

Salone del libro, caso Roccella: gli aggressori pretendono pure le scuse dagli aggrediti ilGiornale.it

Per me la cultura è la vera carta d’identità del Paese. Quando sento parlamentari dire che “con la cultura non si mangia” avrei voglia di regalare loro un weekend nella mia Firenze. Poi ci rifletto e ...A "Quarta Repubblica" Eugenia Roccella torna sulla contestazione ricevuta al Salone del Libro di Torino da attivisti del movimento ambientalista Extiction Rebellion e del collettivo femminista Non ...