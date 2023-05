Caso Maddie | la polizia portoghese setaccia il bacino di una diga

Un nuovo capitolo neldi, la bimba inglese scomparsa nel 2007: la polizia portoghese su richiesta delle autorità tedesche sta setacciando il bacino di Arade, a 50 chilometri dalla località turistica di Praia de ...Sorpresa nel: ben 16 anni dopo la misteriosa scomparsa dell'allora bambina britannica di tre anni Madeleine McCann nel sud del Portogallo, gli investigatori vogliono iniziare una nuova ..Sono iniziati i lavori di scavo presso il bacino artificiale sul fiume Arade, in Algarve (Portogallo), dove si cercano nuovi possibili indizi sulla scomparsa della bambina ingleseMcCann. Le nuove ricerche sono state richieste dagli inquirenti tedeschi, presenti sul posto, i quali sospettano di Christian Brueckner, 47enne tedesco, attualmente detenuto in Germania per ...

Roma, 23 mag. (askanews) - Un nuovo capitolo nel caso di Maddie, la bimba inglese scomparsa nel 2007: la polizia portoghese su richiesta delle autorità tedesche sta setacciando il bacino di Arade, a ...La bambina, che allora aveva tre anni, era sparita mentre dormiva in una camera d'albergo a Praia da Luz dove era in vacanza con la famiglia.