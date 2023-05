Case popolari occupate abusivamente a Roma | il blitz nel III Municipio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 maggio 2023) Sono in corso dalle prime ore di questa mattina, martedì 23 maggio, le attività di sgombero di quattro. Un intervento coordinato dalla Polizia locale diCapitale, al quale stanno prendendo parte gli agenti del III Gruppo Nomentano, competenti territorialmente, gli uomini dello Spe e del Gssu, ma anche con il supporto della Polizia di Stato. L’intervento in diverse zone del IIIIl territorio nel quale sono in corso le operazioni è quello del IIIe gli appartamenti sono situati rispettivamente in via Monte Favino, via Ezio Pinza,, via Antonio De Curtis e via Monte Severo. In tutto sembrerebbe che lefosseroda sei persone, ma si tratta di attività ancora in corso, ...