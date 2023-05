Cesareè il volto da attore di un'Italia Under 20 bella ed efficace, che ha battuto la Seleçao mandandola per almeno un'ora al manicomio. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...Cesareè il volto da attore di un'Italia Under 20 bella ed efficace, che ha battuto la Seleçao mandandola per almeno un'ora al manicomio. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO ...

Casadei, l'ammazza-Brasile tra Berti e Kakà: "L'Italia ha talento e si è visto" La Gazzetta dello Sport

Doppietta all’esordio al Mondiale Under 20 contro la Seleçao per l'ex Inter che spiega: "Il nostro segreto La piadina... Abbiamo fatto noi il Brasile No, abbiamo fatto l’Italia e ci è venuta proprio ...