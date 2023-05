Caro affitti e case che scarseggiano | ecco le ragioni dell’anomalia italiana

(Di martedì 23 maggio 2023) Ilresta un tema di grande attualità, non solo per gli studenti universitari fuori sede, ma anche per le famiglie italiane, quelle con reddito medio-basso e prive di disponibilità finanziarie per acquistare un appartamento ed accendere un mutuo. Glicontinuano a crescere vertiginosamente nelle grandi città, per una serie di, che non hanno nulla a che vedere con la mancanza di immobili. Eppure, si stima che in Italia vi siano 9,5 milioni di immobili sfitti. Perché accade questo? E cosa sta facendo lievitare glinelle grandi città? Quanto sono saliti i prezzi degli immobili? Negli ultimi cinque anni i prezzi deglie quelli di vendita degli appartamenti sono aumentati moltissimo. Secondo una stima di Idealista.it, il prezzo medio degli immobili ...

Ilresta un tema di grande attualità, non solo per gli studenti universitari fuori sede , ma anche per le famiglie italiane, quelle con reddito medio - basso e prive di disponibilità ...Obiettivo: abbassare i prezzi. Il comune di Milano sta cercando una soluzione per porre un freno al, provando a rimodulare verso il basso glidelle case. Dopo la protesta degli studenti, che in tanti si sono fermati a dormire in tenda fuori dagli atenei per denunciare l'...Gli studenti hanno smontato le tende della protesta contro ilcominciata il 15 maggio. "Oggi ne abbiamo montate due, simboliche, davanti al Palazzo della Provincia", dice all'ANSA Luca Pistore, coordinatore dell'Unione degli universitari (Udu) di ...

Caro affitti, Milano verso un nuovo canone concordato metropolitano a cinque fasce IL GIORNO

Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello di Gestione Consensi (pulsante) o accedendo al pannello delle preferenze pubblicitarie per ...TRENTO. Dopo 4 giorni di protesta contro il caro affitti venerdì scorso, 19 maggio, sono state smontante le tende degli studenti davanti a palazzo della Regione, in piazza Dante. Oggi (lunedì 22 ...