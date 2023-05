Carnevali | «Penalizzazione Juve? Il campionato non è falsato»

(Di martedì 23 maggio 2023) L’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine della Charity Gala Dinner organizzata a Roma per la finale di Coppa Italia. Aè stato chiesto un parere sulla nuova sentenza della Corte Federale di Appello, che ieri ha penalizzato lantus per il caso plusvalenze sottraendole 10 punti in classifica. Perilnon è affattoe la giustizia sportiva sta facendo un percorso che porterà a conclusioni giuste. Queste le parole di: «La giustizia sportiva sta facendo un percorso che porterà a conclusioni giuste. Speriamo che si concluda presto, così avremo chiarezza su questa stagione e sulla prossima, ma ilnon è ...

L'ad del Sassuolo, Andrea, ha parlato delladella Juventus a margine della Charity gala dinner organizzata a Roma per la finale di Coppa Italia: 'La giustizia sportiva sta facendo un percorso che ......la Corte Federale d'Appello che deciderà la probabile nuova. Ma la questione plusvalenze non sembra finita qui. A riaccendere l'allarme in maniera prepotente è stato Giovanni,......aver riottenuto indietro lo scorso giovedì a titolo temporaneo i 15 punti dicon la ... Calciomercato Juventus, scelto il nuovo ds e primo colpo:insieme a FrattesiNel sondaggio ...

Carnevali: «Penalizzazione Cosa non bella è la comunicazione...» Juventus News 24

Intervistato da Sky Sport, Giovanni Carnevali ha fatto il punto in casa Sassuolo. Tra la penalizzazione della Juventus e il mercato, queste le parole del dg neroverde: "Si può parlare ...In conferenza stampa dopo Udinese Lazio, a Maurizio Sarri è stato chiesto della possibile nuova penalizzazione in classifica della Juve con la sentenza odierna per il caso plusvalenze. Ecco cosa ha ...