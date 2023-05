Carcere di Carinola | gli agenti trovano e sequestrano dieci cellulari

(Di martedì 23 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto, tra smartphone e micro, sono stati scoperti e sequestrati dalla Polizia Penitenziaria neldi(Caserta): glili hanno trovati in un pacco e nascosti nelle aree comuni dell’istituto penale. “Continuano a susseguirsi le attività di rinvenimento diall’interno delle carceri – commentano il presidente e il segretario regionale dell’Uspp Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio – introdotti e nascosti attraverso stratagemmi sempre più raffinati. Questo fenomeno deve essere combattuto con specifici mezzi: basterebbe l’utilizzo di jammer, gli inibitori di segnale, per garantire maggiore sicurezza per gli istituti di pena”. Per i due sindacalisti “ci vogliono comunque indirizzi chiari: la ...

Sequestrati 10 cellulari: blitz nel carcere di Carinola. Gli agenti li hanno trovati in un pacco e nascosti nelle aree comuni ..."Questo fenomeno deve essere combattuto con specifici mezzi: basterebbe l'utilizzo di jammer, gli inibitori di segnale, per garantire maggiore sicurezza per gli istituti di pena" ...