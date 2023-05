... rallenterebbe la transizione verso la neutralità climatica; da qui un aumento estremo del... infine, la proposta dell'Euro 7 comporterà costi indiretti, come l'aumento del consumo di...Quello del, e quello, ben più importante, del tempo , che potremmo dedicare a noi o a ... Eppure il più delle volte la qualità è la stessa e la differenza didipende solo dal brand più ...Il design si aggiorna Nuova tecnologia di bordo Il motore Come va IlLa scheda tecnica Nuovo ... Si, poiché oltre al piccolo LCD da 3,2" per le info principali come velocità e riserva, ...

Carburante, prezzo benzina e gasolio oggi 23 maggio Adnkronos

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – Torna la quiete sui prezzi del carburante mentre sui mercati sale la quotazione della benzina e si registra il secondo calo consecutivo per il gasolio. Lo segnala la Staffe ...Scende la quiete sui prezzi dei carburanti. Torna a salire la quotazione della benzina, secondo calo consecutivo per il diesel. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori ...