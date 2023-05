Capaci | Mattarella | “L’insegnamento di Falcone resta sempre con noi | la mafia può essere battuta ed è destinata a finire”

(Di martedì 23 maggio 2023) “Il 23 maggio di trentuno anni fa lo stragismo mafioso sferrò contro lo Stato democratico un nuovo attacco feroce e sanguinario. Con Giovannipersero la vita sua moglie Francesca Morvillo, magistrata di valore, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo, Vito Schifani, che lo tutelavano con impegno”. È quanto afferma in una nota il presidente della Repubblica, Sergio, nel giorno del 31esimo anniversario della Strage di. Il presidente della Repubblicaricorda il sacrificio del giudice Giovanninel giorno dell’anniversario della Strage di“Una strage – aggiunge il Capo dello Stato -, quella di, che proseguì, poche settimane dopo, con un altro devastante attentato, in via D’Amelio a Palermo, nel quale morì Paolo Borsellino, ...

Così il presidente della Repubblica Sergioin una dichiarazione in occasione del 31/mo anniversario della strage diin cui persero la vita Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, e gli agenti Antonio Montinaro, Rocco ...Le parole del presidente della Repubblica, in occasione del 31° anniversario della strage di: "La giustizia vada avanti per capire se fu solo ......feroce e sanguinario 'Il 23 maggio di trentuno anni fa - ha ricordato il presidente- lo ... Una strage, quella di, che proseguì, poche settimane dopo, con un altro devastante attentato,...

Strage Capaci, Mattarella: "La Repubblica reagì: la mafia è un cancro, ma non è invincibile" la Repubblica

Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una dichiarazione in occasione del 31esimo anniversario della strage di Capaci. "L'azione di contrasto alle mafie va continuata con impegno e ...Pubblichiamo di seguito il discorso tenuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del trentunesimo anniversario della strage di Capaci Il 23 maggio di trentuno anni fa lo ...