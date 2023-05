Capaci | i procuratori Melillo e De Lucia alla commemorazione a Palermo

Esattamente 31 anni fa la strage di, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. "Credo che l'arresto di Matteo Messina ......e subito dopo riferii sul giornale L'Ora come ne fu data notizia da due sostituti: ... se vogliamo comprendere e contestualizzare, com'è necessario, eventi come la strage didel 23 ...... con la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno delle mafie e con i... La strage dinon fu solo vendetta per il maxi processo, la strage disignificava uccidere chi, ...

Capaci, i procuratori Melillo e De Lucia alla commemorazione a ... Il Sole 24 ORE

Il 23 maggio 1992 Cosa nostra uccide Giovanni Falcone. Nella strage di Capaci muoiono anche la moglie del giudice, Francesca Morvillo, e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Mon ...procuratore della Dda di Catanzaro, oggi all’Università della Calabria in occasione del 31esimo anniversario della strage di Capaci in cui oltre al giudice Giovanni Falcone, persero la vita la moglie ...