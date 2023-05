Lo ha detto il procuratore Maurizio Dein merito all'arresto di Messina Denaro e nel giorno del trentunesimo anniversario della strage di."A Palermo è cambiato molto, ma non è cambiato ...Così il procuratore di Palermo, Maurizio De, a margine della cerimonia di commemorazione in occasione del 31esimo anniversario dalla strage di. xd6/pc/gtr Commenti FB... sorella del giudice ucciso ae presidente della Fondazione Falcone. Sul palco allestito ... il capo della polizia Vittorio Pisani, il procuratore capo Maurizio De, il vicecomandante del ...

Capaci, De Lucia: a Palermo è cambiato molto ma non tutto - Il Sole ... Il Sole 24 ORE

"A Palermo è cambiato molto, ma non è cambiato tutto: ci sono ancora delle zone grigie di indifferenza o di ricerca della forza della mafia, ma molto è cambiato. Basta vedere i giovani che oggi sono ...“Sono onorato di essere qui come ministro dell'Interno in un anno anche importante della lotta alla mafia per i risultati ottenuti. Anche oggi c’è una importante operazione che insegna che lo Stato c' ...