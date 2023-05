Cannes | red carpet sconvolto da Ilona Chernobai ricoperta di sangue

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 23 maggio 2023) È accaduto sulla scalinata del Palais des Festivals a. Una donna, vestita con un long dress blu e giallo, i colori della bandiera ucraina, si è fermata davanti ai fotografi e si è cosparsa difinto, in un atto di protesta contro la guerra. La vicenda risale a domenica sera, poco prima della proiezione del film Acide del regista francese Just Philippot. Il tempo di qualche scatto e qualche video, e la donna, una blogger e fitness coach ucraina,, è stata allontanata prontamente dagli agenti di sicurezza del Festival. VIDEO:action. A woman dressed in Ukrainian colours pours fake blood on herself on the steps of the Palais des Festivals during the screening of the film 'Acid', before being removed by security staff pic.twitter.com/v7hAz1zetW— AFP News Agency (@AFP) ...