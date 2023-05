Cannes | parità dei sessi ancora lontana nell' industria cinematografica

(Di martedì 23 maggio 2023) Nuovo premio per Michelle Yeoh ma il cinema ètroppo dominato dagli uomini. In questi giorni a, è ...

Nuovo premio per Michelle Yeoh ma il cinema è ancora troppo dominato dagli uomini. In questi giorni a, è ......La sua determinazione e capacità comunicativa lo hanno reso paladino di una battaglia per la...nudo su Instagram scatena (anche) critiche di Roberta Mercuri Robert De Niro al Festival di...... madida di sudore dopo aver ballato tutta la notte con Larson, membro della giuria di. Le ... " Abbiamo ancora molta strada da percorrere prima di poter essere su un piano di. Quindi vorrei ...