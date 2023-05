Cannes 2023 | “The Zone of Interest” | et au milieu coule l' horreur

(Di martedì 23 maggio 2023) Nel flusso costante di immagini cinematografiche che ci sommerge ogni giorno sui social media, abbiamo un po' dimenticato l'emozione e la tensione che si provano quando si scopre un film di cui non si sa nulla. Se a questo si aggiunge il ritorno alla ribalta di un regista il cui ultimo lavoro risale a dieci anni fa (Under The Skin del 2013), si può percepire l'atmosfera elettrica che circonda l'edificio della proiezione. Un film anticipato solo da una foto (inquietante nella sua serenità) Prima dell'anteprima al Festival di, Theof, quarto lungometraggio di Jonathan Glazer, si era rivelato solo attraverso un'immagine, la stessa che apre la storia: una famiglia che fa un picnic e si gode un momento di felicità su una spiaggia. Non è esattamente il modo migliore per descrivere cos'è il film o di cosa parla, visto ...

Marco Bellocchio porta al Festival di, l'anno dopo Esterno notte , un'altra pagina della storia italiana. Rapito , in concorso, racconta la storia del rapimento di Edgardo Mortara nel 1858: i soldati di Pio IX lo portano via dalla ...Attendo." dice Marco Bellocchio aper la premiere della sua nuova opera in concorso per la Palma d'oro. Il film racconta una storia vera, quella del rapimento a Bologna nel 1858 del bambino ...Credits photo: @HBO The Idol scandalizza: con queste poche parole possiamo riassumere i pareri della critica, che ha visto in anteprima alcuni episodi della serie tv. Creata da Sam Levinson, la mente dietro Euphoria , The Idol ...

Cannes 2023, look pagelle: Jennifer Lawrence con le infradito (10), Irina Shayk addominali in mostra (5), il r ilmessaggero.it

Ai più attenti non è sfuggito il "trucchetto" che l'attrice ha usato sul red carpet: fino a pochi anni fa era addirittura ...La bellissima Irina Shayk durante questa edizione del Festival di Cannes ha davvero dominato il red carpet. Gli outfit scelti dalla top model sono stati tutti estremamente impeccabili, ma non è mai ma ...