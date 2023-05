Cannes 2023 | Natalie Portman e Julianne Moore | “Le donne non sono una minoranza”

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 23 maggio 2023), aper presentare May December nel quale recita accanto a, ha approfittato delle tematiche affrontate nel film per parlare della netta discrepanza che esiste trae uomini, soprattutto in circostanze come quella della kermesse cinematografica francese. La pellicola diretta da Todd Haynes porta sullo schermo il racconto della scandalosa relazione tra Gracie () e Joe, un tredicenne compagno di scuola del figlio della donna. A tal proposito, durante la conferenza stampa,ha descritto il film come uno studio dei “diversi ruoli che recitiamo in ambienti diversi“. Ha evidenziato come questa discrepanza di fondo sia particolarmente ...