Cannes 2023 | giorno 7 | sì | eravamo al party con The Weeknd e Lily Rose-Depp

Leggi su movieplayer

(Di martedì 23 maggio 2023) Thealla console,scatenata tra la folla:tra gli esclusivi invitati dell'esplosivo afterdi The Idol, organizzato dopo la première a. Ecco com'è andata. La serie è su Sky e NOW dal 5 giugno. Sono due le regole auree di: non ordinare mai l'acqua frizzante al ristorante (costa uno sproposito) e non fare mai programmi che non vadano oltre le tre ore. Perché? Perché all'improvviso può arrivare un invito inaspettato per uno dei tantiche vibrano durante le convulse notti. E ilin questione, per noi di Movieplayer, è stato quello che potremmo considerare come il migliore di questa. L'invito, ...