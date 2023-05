Cannavaro sul -10 alla Juve | 'Meglio alla fine' VIDEO

Bodyguard d'eccezione per il trofeo chebinario hanno trovato due campioni del mondo come Francesco Totti e Fabioad attenderli, insieme all'amministratore delegato della Serie A, Luigi ...Fabioha rilasciato alcune indicazioni in merito alla Coppa Italia, all'Inter ed al Napoli: "È ... Quanto pesa la sentenza Juvecampionato "Il fatto di dover giocare con notizie di questo ...: "Stagione importante, ma bisogna investire sugli stadi"ha parlato anche dell'annata delle italiane in Europa : "È stata una stagione importante, ma per tornare grandi dobbiamo ...

Cannavaro: Penalizzazione Juve Meglio a campionato finito. Sul Napoli... Tuttosport

“Vincere l’Europa League può avere un peso sul futuro alla Roma di Mourinho ... Ad accogliere l’arrivo della Coppa Italia alla stazione Termini c’era anche Fabio Cannavaro. Il capitano della nazionale ...Cannavaro su Spalletti Le parole di Cannavaro riportate da Tuttomercatoweb: "Sicuramente, questo è stato quasi l'anno perfetto per il Napoli e vedere il mister andare via dispiace e sorprende. È una ...