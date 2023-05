Candreva | un' altra perla | il destro al volo è un capolavoro

(Di martedì 23 maggio 2023) Ad aprire le marcature in Roma - Salernitana 2 - 2 è stato Antonio, autore di questa bellissima conclusione volante su lancio di ...

Ad aprire le marcature in Roma - Salernitana 2 - 2 è stato Antonio, autore di questa bellissima conclusione volante su lancio di ......minuti dal fischio d'inizio e la formazione campana passa in vantaggio con una prodezza di,... I toscani si salvano e una manciata di minuti più tardi, dall'parte, si conquistano il calcio ......rimontare in ben due occasioni la formazione granata che ha trovato il vantaggio prima con... Wijnaldum 5 :prova decisamente insufficiente dell'olandese che nel primo tempo gioca a ...

Roma-Salernitana 2-2: sfiorato il colpaccio all'Olimpico, Candreva e Dia gli uomini chiave ilmattino.it

La Salernitana chiude il primo tempo in vantaggio con il gol di Candreva:. a inizio ripresa Mourinho ha dovuto fare un’altra rivoluzione tattica, ma soprattutto di uomini. Dentro la cavalleria: ...Clamoroso poker subito a Empoli per la squadra di Allegri che paga il contraccolpo psicologico: "Basta è uno stillicidio" ...