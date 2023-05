Campionessa di bridge ma non solo | chi è l' ex amante di Bill Gates

Il co - fondatore di Microsoft aveva una storia con la giovanediMila Antonova. Epstein, milionario newyorkese arrestato nel 2019 per traffico di minorenni, e morto suicida in ...Secondo il quotidiano finanziario, che cita fonti a conoscenza della storia, il co - fondatore di Microsoft aveva una storia con la giovanediMila Antonova . Epstein, milionario ...Lo rivela il Wall Street Journal che cita fonti a conoscenza della storia secondo le quali il cofondatore di Microsoft aveva una storia con la 20ennediMila Antonova. Epstein, ...

Chi è Mila Antonova, la presunta ex amante di Bill Gates ilGiornale.it

Alla scoperta di Mila Antonova, la presunta ex amante per cui Bill Gates sarebbe stato ricattato da Jeffrey Epstein, nel 2017 ...Il trafficante di minorenni Jeffrey Epstein avrebbe ricattato Bill Gates, minacciando di rivelare la sua relazione segreta con una giocatrice russa ...