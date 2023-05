Campionato Primavera 1 | 33ª giornata | risultati e classifica Inter no play-off

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 maggio 2023) L’non giocherà i-off del1, ossia non potrà difendere il titolo conquistato dodici giorni fa. Alla squadra di Chivu non basta la goleada sul Cesena, la vittoria della Juventus sul Milan esclude di poter lottare per le prime sei posizioni (vedi articolo). Cagliari-Verona 3-3-Cesena 5-0 Bologna-Torino 1-1 Udinese-Roma 1-2 Empoli-Napoli 3-1 Sampdoria-Fiorentina 1-2 Sassuolo-Frosinone 1-0 Juventus-Milan 4-0 Lecce-Atalanta 1-11 –Lecce 64 Torino 60 Fiorentina 60 Juventus 56 Sassuolo 56 Roma 5552 Empoli 49 Frosinone 47 Bologna 46 Sampdoria 44 Milan 44 Verona 43 Cagliari 41 Atalanta 39 Napoli 32 Udinese 19 Cesena 11 PROSSIMO TURNO TRENTAQUATTRESIMA ...