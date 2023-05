Camminare per incontrarsi Una settimana di eventi in Abbazia a San Paolo d’Argon

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 23 maggio 2023) Dalla Tanzania dei Maasai alle praterie australiane. Dalla Birmania ai trekking scout, passando per tre diversi cammini che attraversano Bergamo e la provincia per centinaia di chilometri. Fino al 30 maggio con «Viaggi, via all’intercultura – Il cammino come forma di incontro», l’associazione Fileo porterà incontri, musica, cinema e fotografia all’di San