Camion sulle barriere della Casa Bianca | l' autista | Volevo rapire e far del male a Biden

La ricostruzione dei fatti Secondo le testimonianze dei presenti, il mezzo, appartenente alla ditta di noleggio U - Haul , si è andato a schiantare contro le barriere di Lafayette Square. Dopo il ...Gli agenti si sono avvicinati alcoi cani, ma hanno preferito affidare l'apertura del portellone posteriore a un robot telecomandato: all'interno del cassone è stato rinvenuto esclusivamente ...... 5 escavatori, 3 impianti di conglomerato bituminoso disponibili h24, 2 autobotti e 2gru). ... Si è costruito male' Resta isolatocolline, tratto in salvo con l'elicottero Sfollati a ...

Camion si schianta sulle barriere della Casa Bianca, paura a ... ilGiornale.it

Un allarme lanciato durante la tarda serata di ieri, lunedì 22 maggio, ha messo in allerta il personale della Casa Bianca: stando a quanto riportato anche dalla stampa locale, infatti, un camion si è ...Un brutto incidente si è verificato poco prima delle 15 di ieri pomeriggio a Filetto sulla via Roncalceci. Un camion infatti è improvvisamente uscito di carreggiata mentre percorreva la strada in ...