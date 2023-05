(Di martedì 23 maggio 2023) Domani sera l’cercherà di conquistare il secondo trofeo stagionale nelladi Coppa Italia contro la. Battere i viola non sarà però semplice e probabilmente la partita verrà decisa da qualche episodio o giocata di un singolo. In particolare uno che può incidere in questo senso grazie alle sue qualità è Hakan. GIOCATE E EPISODI ? Contro lal’proverà a riconquistare per il secondo anno consecutivo la Coppa Italia. I viola però non saranno così facili da mandare al tappeto, e le partite disputate in campionato contro i nerazzurri ne sono la prova lampante. Entrambi i match giocati in Serie A sono stati decisi da un episodio o da una giocata di un singolo giocatore. Quindi presumibilmente ladi domani sera verrà ...

Barella ha l'aggressitività di James,il palleggio di Jorginho. Mkhitaryan la ... Doppie punte Ma l'scelta da Simone Inzaghi si chiama Lautaro Martinez, in stato di grazia. Non avrà i ...Per quanto riguarda la Lazio, Cataldi verso il forfait, Vecino recupera e scalza Marcos Antonio dalla cabina di regia in una squadra che fa della fisicità la suaprincipale. Sergej Milinkovic - ...A centrocampo ecco il trio composto da Barella, Mkhitaryan e l'ex, con Brozovic che sarà ancora l'escluso eccellente. Dalla panchina anche il ritrovato Lukaku,da sfruttare a gara in ...

Calhanoglu arma da finale, in Fiorentina Inter può fare la differenza Inter-News.it

Dzeko, Darmian e Calhanoglu sono rimasti in panchina per 90 minuti e sicuramente ... E allora Big Rom è pronto ancora una volta a rivelarsi arma letale dalla panchina. Senza Mkhitaryan, poi, Inzaghi ...Inoltre il classe 2002 è il terzo regista in ordine di gerarchia dopo Calhanoglu e Brozovic ... se si dà per assodata una penalizzazione alla Juventus. Al Diego Armando Maradona contribuirà pure lui ...