Calendario Serie A calcio | orari partite 26-28 maggio | programma | tv | streaming DAZN e Sky Si gioca da venerdì a domenica

Leggi su oasport

(Di martedì 23 maggio 2023) La stagione si avvia alla conclusione. E i verdetti finali stanno per essere emessi. La 37esima e penultima giornata diA, inda26 a28, potrebbe emetterne altri. In ballo restano i posti per l’Europa, dai tre di Champions fino a quello per la Conference League, e l’ultima retrocessione dopo quelle di Sampdoria e Cremonese. Lo scudetto, come noto, è già stato vinto dal Napoli di Luciano Spalletti, che ha riportato il tricolore in città dopo 33 anni di attesa. Insomma, le emozioni non mancheranno di certo. E lesaranno come sempre trasmesse dae, in parte, da Sky. A proposito di emozioni, proprio ieri la corsa all’Europa ha subito un nuovo scossone. La Corte d’Appello federale ha nuovamente penalizzato la Juventus, ...