Calenda | ' Nessuna randellata con Renzi'

(Di martedì 23 maggio 2023) Settimane di liti, insulti e polemiche davano già per implosa l'esperienza del Terzo Polo invece il divorzio tra Azione e Italia Viva non ci sarà e il tempo dirà se è stato solo rimandato. L'assemblea ...

Nel testo sottoscritto si chiede anche il rispetto dei "principi di lealtà e di correttezza reciproca" "randellata oggi tra me e Renzi " commenta, soddisfatto del documento unitario. ...... non si andrà daparte e le persone capaci e motivate andranno altrove o, peggio, ... che si rivolgono direttamente a Carloin un lungo post con il quale spiegano le motivazioni della ......dai componenti del direttivo provinciale di Azione la lettera aperta al leader Carloin cui ... non si andrà daparte e le persone capaci e motivate andranno altrove o, peggio, ...

Calenda: "Oggi nessuna randellata tra me e Renzi" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Tregua nel Terzo Polo, almeno per ora. Tra Azione e Italia Viva soffia ancora un refolo di vento. Nessuna spaccatura definitiva dopo il primo round previsto dagli incontri dei gruppi parlamentari di..Vedendo si può tornare a un clima di collaborazione per le europee. Oggi nessuna randellata”, le parole di Carlo Calenda, leader di Azione, dopo l'incontro in Senato con Italia Viva. Fonte: Agenzia ...