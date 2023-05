Calcutta in concerto a Padova 14 dicembre 2023

Leggi su udine20

(Di martedì 23 maggio 2023) A ben quattro anni dagli ultimi concerti, annuncia il suo ritorno dal vivo, che con il “Relax Tour” salirà sui palchi dei più importanti palazzetti italiani, con tappa giovedì 14alla Kioene Arena di! I biglietti sono già in vendita online su Ticketmaster, Ticketone e VivaTicket.negli anni ha pubblicato dischi che, in poco tempo, hanno conquistato il consenso di un pubblico trasversale. Dai brani diventati virali sui social, alle collaborazioni con tanti altri artisti sia come autore che come featuring, la musica del cantautore non si è mai fermata durante questi anni di assenza dalle scene. Del resto, è per eccellenza l’artista che è riuscito nell’apparente paradosso di rendere mainstream l’indie italiano. Relax Tour segna il grande ritorno di...