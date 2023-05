Calciomercato Napoli | piace Berardi come sostituto di Lozano

(Di martedì 23 maggio 2023), in caso di addio di Hirvingi partenopei seguono Domenicodel Sassuolo Ilsta guardando suldei possibili sostituti di Hirving. L’esterno messicano, in scadenza nel 2024 e che vorrebbe giocare in Premier League. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il profilo preferito dai partenopei è quello di Domenicodel Sassuolo, le cui caratteristiche tecniche sono ideali per la squadra campione d’Italia.

Massimiliano Allegri (LaPresse) -.itAi microfoni di 'Rai Sport', anche Angelo Di ... Il campionato è falsato, non per ilche ha meritato ampiamente di vincere lo Scudetto, ma per ...L'INCONTRO - Tra Giuntoli e i bianconeri c'è un accordo totale già da tempo, va solo messo nero su bianco; prima, però, il ds dovrà liberarsi dalcol quale ha ancora un altro anno di contratto.ELMAS Eljif () : per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). GUNTER Koray (Sampdoria) : per comportamento scorretto nei confronti di un ...

Calciomercato Napoli, Venerato annuncia nuovo allenatore: è Gasperini CalcioNapoli24

Il Napoli ha ufficialmente conquistato il terzo scudetto della storia azzurra dopo oltre trent'anni d'assenza. Il tutto è stato possibile grazie ..."Il calcio continua sempre a cambiare e io sin da quando ho lasciato l'Everton del 2022 continuo a studiare i mutamenti. Sono pronto per nuove sfide, ...