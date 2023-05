Calciomercato Milan – Sportiello ha firmato il contratto | cifre e dettagli

L'attaccante argentino, protagonista della semifinale di ritorno in Champions contro il, cerca un altro gol pesante nella finalissima di Coppa Italia, dove una sua marcatura vale 1,95 la posta. ..., sguardo al futuro: il punto sulla difesaIl, oggi, è pronto a ripartire sicuramente da Thiaw, che nelle ultime giornate ha scalato le gerarchie, ma anche da Kalulu e Tomori,...... ha galvanizzato la dirigenza del Diavolo, disposta a costruire un budget d'eccezione per rinforzare la squadra nella sessione estiva diormai imminente ., quanto vale la ...

Calciomercato Milan – 35 milioni sul centravanti del futuro: le ultime Pianeta Milan

La stagione si avvia alla conclusione. E i verdetti finali stanno per essere emessi. La 37esima e penultima giornata di Serie A, in programma da venerdì 26 a domenica 28 maggio, potrebbe emetterne alt ...Il reparto difensivo dei rossoneri in vista del prossimo mercato estivo: ecco la situazione a due giornate dalla fine ...