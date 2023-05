Calciomercato Milan – Pioli sogna Milinkovic-Savic | ecco quanto costa

Commenta per primo Tuttosport in edicola conferma quanto rivelato in esclusiva dalla nostra redazione nei giorni scorsi: il Real Madrid vorrebbe riportare Brahim Díaz a casa dalper poi inserirlo nell'operazione Jude Bellingham con il Borussia Dortmund.Le prime pagine -.it"Juve un incubo", così apre la Gazzetta dello Sport sul crollo ... Ilsale al quarto posto. Coppa Italia: Inzaghi riflessivo, Italiano spavaldo, le idee in finale.Perdere contro l'Inter ti toglie qualche punto, la differenza con l'Inter è la panchina più lunga cosa che ilnon ha'.

Milan, 100 milioni per il calciomercato estivo: il piano dei rossoneri Pianeta Milan

Aperto il casting per il rinforzo in attacco: Maldini e Massara valutano le relazioni del capo scouting Moncada e hanno ormai individuato un obiettivo per la prossima stagione ...Da La Gazzetta dello Sport al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...