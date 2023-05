Calciomercato Milan – De Ketelaere può partire | c’è già una spasimante

(Di martedì 23 maggio 2023) Charles De, attaccante del, può andare via nelestivo. Un anno in prestito altrove potrebbe fargli bene

... ha galvanizzato la dirigenza del Diavolo, disposta a costruire un budget d'eccezione per rinforzare la squadra nella sessione estiva diormai imminente ., quanto vale la ..., incontri in sede: Maldini e Massara a caccia del bomberCome scritto ieri su queste pagine, è stata una giornata di incontri a Casa. In via Aldo Rossi è arrivato Enzo Raiola,...7 Di nuovo in campo.Skriniar questa mattina ha svolto un lavoro differenziato, sul campo con la palla, un passo importante verso il pieno recupero. Il difensore slovacco, che ha firmato con il Paris Saint - Germain ...

Calciomercato Milan – 35 milioni sul centravanti del futuro: le ultime Pianeta Milan

La stagione è quasi terminata e in quando si arriva in fondo è anche tempo di fare bilanci. Anche il Milan lavora in tal senso, con Maldini e Massara alle prese con la valutazione dei calciatori che q ...Dopo l'operazione al rachide lombare del 20 aprile, Milan Skriniar è tornato ad allenarsi sul campo nella rifinitura della vigilia della finale ...