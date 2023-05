Calciomercato Juventus | è in arrivo il ciclone!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 maggio 2023) Una stagione davvero surreale per i bianconeri che dopo essere partite davvero male in campionato si erano resi protagonisti di una rimonta davvero energica che aveva portato la formazione di Massimiliano Allegri all’interno, comodamente, dei primi quattro posti della Serie A che avrebbero concesso alla Vecchia Signora la nuova partecipazione alla prossima Champions League. Poi i guai con la giustizia con i processi, le penalizzazioni (ieri ufficializzato il -10) e la possibile stangata dell’UEFA che mettono a serio rischio l’Europa futura dei piemontesi. Vecchio Continente arcigno anche all’interno del campo: settimana scorsa, infatti, Angel Di Maria e compagni non sono riusciti a staccare il pass per la finale di Europa League uscendo sconfitti (3-2 il finale tra andata e ritorno) contro il Siviglia. Senza gli introiti e le luci brillanti della coppa dalle grandi orecchie, il ...