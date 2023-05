Calciomercato Juve | cambio di strategia su Di Maria

(Di martedì 23 maggio 2023) Angel Die la, prove di addio. Il club bianconero ora non è più convinto di rinnovare il contratto in scadenza a giugno...

Commenta per primo L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali , ha parlato a DAZN . ' La cosa non bella è che sia arrivata la comunicazione pochi minuti prima della partita. La Procura ...Ora dobbiamo godercela, non è da tutti fare quattro gol alla. Zanetti Spero che resti con noi'Commenta per primo Il presidente della Lega, Lorenzo Casini , ha parlato a DAZN a margine del Charity Gala Dinner. 'Se n'è parlato, noi come Lega non commentiamo le sentenze, soprattutto non ...

Juve, udienza: chiesti 11 punti di penalizzazione. Sentenza attesa dopo l'Empoli | Serie A Calciomercato.com

Angel Di Maria e la Juve, prove di addio. Il club bianconero ora non è più convinto di rinnovare il contratto in scadenza a giugno al nazionale argentino.La proposta di calcio, tuttavia, è inefficace e se la Juventus non raccoglie in Italia – e in Europa – quanto seminato con i propri investimenti, non è tutta colpa del clima giudiziario alle sue ...