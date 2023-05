Calciomercato Inter | doppio obiettivo dall’Empoli

(Di martedì 23 maggio 2023), i nerazzurri guardano in casa Empoli:Vicario in porta e Parisi sulla fascia In casasi ragiona sulla prossima finestra di: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno messo nel mirino due giocatori dell’Empoli. Il primo nome è quello di Guglielmo Vicario, erede designato di Onana, che piace al Chelsea. Il secondo nome è quello di Fabiano Parisi, in caso di partenza di Gosens con destinazione Bundesliga. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Come riferisce Sport , Jorge Mendes è al lavoro con il Barcellona che però vorrebbe prendere l'exe Juve in prestito, senza sborsare i 50 milioni di euro richiesti dagli inglesi. Sulle tracce ...Inoltre oggi il presidente dell'è anche a capo di Suning International, divisione internazionale di Suning Holdings Group. Ebbene, la data di ingresso di Steven Zhang nel mondo del calcio ...L'eliminazione in semifinale, per mano dell', brucia ancora parecchio, ma in società sono ... Paolo Maldini (©LaPresse) -.itPaolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro per ...

Inter, incontro prima della finale: affare in vista CalcioMercato.it

È quasi tutto pronto per la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina (vedi articolo): «L’Inter è all’aeroporto di Malpensa PARTENZA - Andrea Paventi, a Sky Sport nel corso de “Il Calcio è Servito”, ...In riferimento alle partite della 36/a giornata di Serie A, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata: Roberto Gagliardini (Inter), Riccardo ...